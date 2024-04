Défaite lors de la présidentielle 2024: Des responsables tournent le dos à Macky Sall

Après avoir perdu le pouvoir et déménagé au Maroc, des responsables tournent le dos à l'ancien président de la République, Macky Sall. Sur Rfm,Diégane Séne, par la voix de son secrétaire général a annoncé le départ de son parti URD de la coalition Benno Bokk Yakaar. En effet,il avance ne pas trouver l'utilité de rester dans la coalition BBY puisque dit-il, le capitaine de la coalition en l'occurrence Macky Sall est parti.



"On a décidé après deux ans de compagnonnage de quitter la coalition Benno Bokk Yakkar parce que le capitaine de la coalition, Macky Sall a quitté le navire. Je ne vois pas pour quelle raison, on doit rester dans ce navire. Tous les membres de l'URD, à l'unanimité ont décidé de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar afin de retrouver notre liberté. Je rappelle qu'avec la coalition Benno Bokk Yakkar,il n'y a eu que des pertes",a regreté Omar Seck,le secrétaire général du Parti URD sur la Rfm.



















































































seneweb