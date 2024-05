Foot: clash avec Klopp, fin de contrat, Mohamed Salah, stop ou encore à Liverpool ?

Le match nul (2-2) contre West Ham le week-end dernier a laissé des traces à Liverpool. Au-delà du titre qui semble désormais perdu — les Reds étant à 5 points du leader Arsenal à trois journées la fin — ce match a sonné véritablement comme la fin d’un cycle. Et cela s’est plutôt joué sur le bord de la touche avec une scène entre l’attaquant et le coach, symboles de la réussite de Liverpool ces dernières années. « Un clash » en direct entre Mohamed Salah, laissé sur le banc en début de match, et Jürgen Klopp qui quittera Liverpool en fin de saison. Une prise de bec accentuée par le « Si je parle, il va y avoir le feu », lâché Salah en zone mixte après le match, alors que son entraîneur tentait de désamorcer la bombe.



« Mo Salah et Jürgen Klopp sont tous deux des légendes du LFC, a tenu à rappeler l’ancien défenseur de Reds, Jamie Carragher. Nous n’avons pas besoin de prendre parti. Salah est frustré et en colère contre Jürgen parce qu’il ne joue pas, et à ce moment-là, il ne voulait pas de l’accolade de son coach, et Jürgen s’est naturellement énervé. Mo a été idiot avec son commentaire dans la zone mixte, mais laissons-les régler le problème et profiter des dernières semaines ensemble. Ils ont énormément compté dans tout ce qui a été réalisé par le club ! ».



Près 600 matches et plus de 285 buts

Le rappel de Carragher n’a pas empêché les voraces tabloïds anglais de s’emparer de l’affaire qui devrait signer, pour eux, la fin de l’aventure de Mohamed Salah à Liverpool. « À vendre » a ainsi mis en une le Daily Star pour parler de l’Égyptien. Le Guardian pense la même chose : « Liverpool peut aider Slot (NDLR : pressenti comme successeur de Klopp) en vendant le pétulant Salah ».







Après sept ans à Liverpool, près 600 matches et plus de 285 buts, le chant du cygne va-t-il retentir pour Mohamed Salah ? L’ancien joueur de Chelsea avait déjà résisté à l’offensive des clubs saoudiens l’année dernière avec notamment une proposition de 188 millions d’euros venant d’Al Ittihad. Nul doute que les clubs de Ryad ou de Djeddah vont revenir à la charge en fin de saison.



La star des Pharaons d’Égypte n’a pas donné d’indication sur son futur, mais Liverpool vient faire savoir qu’il comptait sur Mohamed Salah la saison prochaine. Selon certaines indiscrétions de la presse britannique, le club de la Mersey compte même vendre l’attaquant colombien Luis Diaz pour offrir un nouveau contrat à son Pharaon qui émarge déjà à un salaire supérieur à 400 000 euros par semaine.































































































































Rfi