Déféré ce matin, Babacar Dioum alias "Kocc", bénéficie d'un retour de parquet

Selon des informations de dakarposte, le sieur Babacar Dioum alias Kocc, a finalement bénéficié d'un retour de parquet.



En attendant son deuxième déferrement, prévu demain, au tribunal de Dakar, il dort ce soir dans un commissariat de police de la place.





Pour rappel, ce fils de Cheikh Tall Dioum, traqué depuis plus de six ans, est accusé d'avoir fait du chantage à la «"sextape" (vidéo intime) sur 5000 personnes .accusé d'avoir fait du chantage à la « sextape » (vidéo intime) sur des milliers de personnes pendant plus de six ans.



Aux dernières nouvelles, il est poursuivi pour pour stockage, collecte illicite et diffusion de données personnelles, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, chantage, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux.