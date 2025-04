Démantèlement d’un reseau de « Cybercriminels »: Deux individus déférés devant le procureur

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de produits pharmaceutiques et la cybercriminalité, une inspection conjointe a été menée entre les pharmaciens inspecteurs de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) et la Section Cybercriminalité de la Police Nationale. Cette opération s’est déroulée du 02 au 28 mars 2025 dans les localités de Guédiawaye et Pikine à Dakar.



L’enquête a révélé que les malfaiteurs opéraient principalement via les réseaux sociaux (TikTok, WhatsApp, Facebook, etc.), facilitant ainsi la publicité et la distribution de produits pharmaceutiques non homologués. L’inspection inopinée a permis de mettre en lumière plusieurs activités illicites, notamment des avortements clandestins par injection de produits pharmaceutiques, la vente en ligne de pilules d’hymen artificiel, l’utilisation de l’acide hyaluronique à des fins esthétiques non conformes (augmentation du volume des fesses, des seins, traitements anti-âge, etc.) et l’administration de capsules et injectables « Capsules Blood » pour simuler la perte de virginité lors des rapports sexuels. Selon le communiqué, les prix de ces services variaient entre 40 000 et 140 000 F CFA par produit.



Suite à cette opération, deux individus ont été déférés devant le procureur de la République. D’autres suspects sont actuellement sous surveillance des pharmaciens inspecteurs de l’ARP et de la Police.Les prévenus et leurs complices sont poursuivis pour plusieurs infractions graves, notamment la publicité mensongère sur des produits de santé, la vente en ligne de médicaments et compléments alimentaires sans autorisation, l’exercice illégal de la pharmacie, l’importation et détention de produits pharmaceutiques sans autorisation de l’ARP et la commercialisation de produits de santé non homologués.



Sur cette liste s’ajoutent la détention et vente de faux médicaments et l’atteinte à la santé publique par l’usage de produits de qualité inférieure. La note renseigne que les faits reprochés aux prévenus constituent des violations des textes en vigueur, notamment la Loi n° 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie, le décret n° 2023-2421 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de création, d’exploitation et de fonctionnement des officines pharmaceutiques et les directives UEMOA 2011 sur les compléments alimentaires.





































Rewmi