Dernière minute. Des agents fédéraux de l'ICE tirent sur un homme à Minneapolis

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré samedi que des agents fédéraux déployés à Minneapolis dans le cadre d'une vaste opération de répression de l'immigration avaient procédé à "une nouvelle fusillade horrible", moins de trois semaines après le meurtre de Renee Good.



Une vidéo non confirmée a circulé en ligne, montrant une personne qui semble avoir été abattue lors d'un trouble de l'ordre public, avec plusieurs coups de feu entendus et au moins une personne à proximité portant un gilet marqué "Police".



"Je viens de m'entretenir avec la Maison Blanche après une nouvelle fusillade horrible perpétrée par des agents fédéraux ce matin. Le Minnesota en a assez. C'est écoeurant", a déclaré M. Walz sur X.



Le gouvernement de la ville a déclaré qu'il était "au courant d'informations faisant état d'une nouvelle fusillade impliquant les forces de l'ordre fédérales dans le secteur de la 26e rue ouest et de l'avenue Nicollet" et qu'il cherchait à obtenir plus de détails.