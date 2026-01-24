Thiaroye- Un réseau de trafic de drogues de synthèse cerné

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a réalisé, ce 23 janvier 2026, un coup de filet majeur en interpellant deux individus pour trafic de drogues de synthèse. La saisie porte sur 1 575 comprimés d’ecstasy (volets) et deux (02) blocs de MDMA (MD).

Agissant sur la base d'un renseignement opérationnel, la Brigade de Recherche (BR) a mené une surveillance ciblée sur un réseau opérant entre Thiaroye Gare et Guinaw Rails. L'intervention a eu lieu au rond-point du foirail de Thiaroye Gare.

Les mis en cause, qui circulaient à bord d'une moto de marque Beverly, transportaient les substances illicites dissimulées dans un sachet plastique. La fouille corporelle a également permis de saisir :

•⁠ ⁠Une somme d'argent en numéraire ;

•⁠ ⁠Deux billets d'une devise étrangère ;

•⁠ ⁠Une pompe à gaz.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier les ramifications de ce réseau de distribution.

