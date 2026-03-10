Cueilli par la SR, le journaliste de Feeling Dakar, Daouda Waly, finalement placé en garde à vue

Dakarposte a appris que le journaliste Daouda Waly, travaillant pour le média Feeling Dakar, a été placé finalement en garde en position de garde à vue.



Aux dernières nouvelles, il est poursuivi pour offense au chef de l'Etat.

Cueilli ce mardi par des pandores de la Section de recherches sise à la caserne Samba Diéry Diallo à Colobane sur instruction du maitre des poursuites, il est poursuivi pour la publication d'une photo montée (truquée) du président Bassirou Diomaye Faye.



Cette arrestation intervient dans un climat de surveillance accrue des contenus numériques jugés offensants ou diffamatoires envers les institutions.





Affaire à suivre...