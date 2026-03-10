Caricature offensante du président de la République- Le journaliste Daouda Waly arrêté par la Section de Recherches de la gendarmerie

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que le journaliste du site "Feeling Dakar", répondant au nom de Daouda Waly a été cravaté par la gendarmerie nationale, précisément la Section de Recherches sise à la caserne Samba Diery Diallo.



Il nous revient qu'il aurait monté et partagé une caricature (photomontage) jugée offensante du président Bassirou Diomaye Faye.



Sauf revirement, il risque d'être poursuivi , entre autres, pour " outrage au chef de l'État".



En attendant d'y rebondir amplement, il nous revient qu'il est actuellement "cuisiné" (auditionné) par les pandores de la SR.



Cette arrestation s'inscrit dans un climat de surveillance accrue des contenus publiés sur les réseaux sociaux et dans les médias, touchant particulièrement les journalistes et les acteurs du web.





Affaire à suivre...