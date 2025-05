Détournement présumé de 4 milliards: bracelet électronique pour les frères de Farba Ngom

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une enquête en cours sur des transactions financières suspectes, dont un virement de 4 milliards de FCFA en provenance du Trésor public effectué en juin 2022.



Les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d’escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux.



L’enquête, pilotée par les autorités judiciaires spécialisées dans les affaires financières, vise à élucider les mécanismes ayant permis le transfert de ces fonds publics et leur utilisation présumée à des fins privées.



Cette affaire intervient dans un contexte de lutte renforcée contre la corruption et l’impunité au sein de l’administration publique.





























































Le Soleil