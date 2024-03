Dialogue national -Orateurs et laudateurs passent à la trappe !

Le lundi 26 février 2024 dernier, le président Macky Sall avait organisé au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad) un gigantesque Dialogue national entre Apr et Bby ou Bby et Apr. L’objectif de ces assises de ruse politique était de trouver un consensus autour de la date de l’élection présidentielle proposée pour le 2 juin 2024.Une date rejetée par Conseil constitutionnel. Ça c’est du passé ! Carles cafards commencent à sortir des placards du régime mourant de l’Apr de Macky Sall. Dans les coulisses de Diamniadio comme sur les plateaux de télévision ou journaux, il fallait surtout défendre publiquement le report du scrutin envisagé pour se faire rémunérer à titre personnel. Toujours est-il qu’ils étaient très nombreux à porter le combat du report et fusiller la bande à Ousmane Sonko composée de gosses « impétueux » : Pape Ibrahima Diagne Grand Serigne de Dakar, Ameth Khalifa Niasse, capitaine Mamadou Dièye, Omar Sarr, Cheikh Tidiane Gadio, Coumba Gawlo Seck,Me ElHadj Diouf, Moustapha Diakhaté, Farba Ngom pour ne citer que ceux-là. Tous ces orateurs et laudateurs sont passés à la trappe du…door marteau !































































Le Temoin