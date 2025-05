Donald Trump annonce des droits de douane de 100 % sur le cinéma et la réouverture d'Alcatraz

Dans un message publié dimanche soir sur sa plateforme Truth Social, M. Trump a déclaré qu'il avait autorisé le ministère du Commerce et le Bureau du représentant américain au commerce à imposer des droits de douane de 100 % "sur tous les films entrant dans notre pays et produits à l'étranger".



"L'industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement", a-t-il écrit, se plaignant que d'autres pays "offrent toutes sortes d'incitations pour attirer" les cinéastes et les studios loin des États-Unis. "Il s'agit d'un effort concerté de la part d'autres nations et, par conséquent, d'une menace pour la sécurité nationale. Il s'agit, en plus de tout le reste, de messages et de propagande !



Les modalités de mise en œuvre d'un tel tarif sur les productions internationales n'ont pas été précisées dans l'immédiat.



Il est courant que les films, grands ou petits, soient produits à la fois aux États-Unis et dans d'autres pays. Les films à gros budget comme "Mission : Impossible - The Final Reckoning", par exemple, sont tournés dans le monde entier.





Depuis des années, les programmes d'incitation influencent le lieu de tournage des films, poussant de plus en plus la production cinématographique à quitter la Californie pour s'installer dans d'autres États et pays bénéficiant d'incitations fiscales favorables, comme le Canada et le Royaume-Uni.

Pourtant, les droits de douane sont conçus pour inciter les consommateurs à se tourner vers les produits américains. Et dans les salles de cinéma, les films produits aux États-Unis dominent largement le marché national.

La Chine a intensifié sa production cinématographique nationale, ce qui a permis à la superproduction d'animation "Ne Zha 2" de rapporter plus de 2 milliards de dollars cette année. Mais même dans ce cas, les ventes proviennent presque entièrement de la Chine continentale. En Amérique du Nord, il n'a rapporté que 20,9 millions de dollars.



La Motion Picture Association n'a pas répondu immédiatement aux messages de dimanche soir.

Les données de la MPA montrent à quel point les exportations hollywoodiennes ont dominé les salles de cinéma. Selon la MPA, les films américains ont produit 22,6 milliards de dollars d'exportations et 15,3 milliards de dollars d'excédent commercial en 2023.



M. Trump a fait honneur à l'étiquette de "tarificateur" qu'il s'était attribuée il y a quelques années, en imposant de nouvelles taxes sur des produits fabriqués dans des pays du monde entier. Il a notamment imposé des droits de douane de 145 % sur les produits chinois et des droits de douane de base de 10 % sur les produits d'autres pays, tout en menaçant d'imposer des taxes encore plus élevées.



En imposant unilatéralement des droits de douane, M. Trump a exercé une influence extraordinaire sur les flux commerciaux, créant des risques politiques et tirant le marché dans différentes directions. Des droits de douane ont été imposés sur les automobiles, l'acier et l'aluminium, et d'autres importations, notamment des médicaments, devraient être soumises à de nouveaux droits de douane dans les semaines à venir.



M. Trump s'inquiète depuis longtemps de la délocalisation de la production cinématographique.

Peu avant son entrée en fonction, il a annoncé qu'il avait chargé les acteurs Mel Gibson, Jon Voight et Sylvester Stallone de servir d'"ambassadeurs spéciaux" à Hollywood pour le faire revenir "plus grand, plus beau et plus fort que jamais".



La production cinématographique et télévisuelle américaine a été entravée ces dernières années par la pandémie de COVID-19, les grèves de la guilde hollywoodienne de 2023 et les récents incendies de forêt dans la région de Los Angeles. La production globale aux États-Unis a baissé de 26 % l'année dernière par rapport à 2021, selon les données de ProdPro, qui suit la production.



Selon le Hollywood Reporter, l'enquête annuelle du groupe auprès des cadres, qui demandait quels étaient les lieux de tournage préférés, a révélé qu'aucun lieu aux États-Unis ne figurait parmi les cinq premiers. Toronto, le Royaume-Uni, Vancouver, l'Europe centrale et l'Australie arrivent en tête, tandis que la Californie se classe sixième, la Géorgie septième, le New Jersey huitième et New York neuvième.





Le problème est particulièrement aigu en Californie. Dans l'agglomération de Los Angeles, la production de l'année dernière a baissé de 5,6 % par rapport à 2023, selon FilmLA, et n'a été dépassée qu'en 2020, au plus fort de la pandémie. En octobre dernier, le gouverneur Gavin Newsom a proposé d'étendre le programme californien de crédit d'impôt pour le cinéma et la télévision à 750 millions de dollars par an, contre 330 millions de dollars auparavant.



D'autres villes américaines comme Atlanta, New York, Chicago et San Francisco ont également eu recours à des incitations fiscales agressives pour attirer les productions cinématographiques et télévisuelles. Ces programmes peuvent prendre la forme de subventions, comme au Texas, ou de crédits d'impôt, comme en Géorgie et au Nouveau-Mexique.



"D'autres pays ont volé les capacités cinématographiques des États-Unis", a déclaré M. Trump à la presse à la Maison-Blanche dimanche soir, à son retour d'un week-end en Floride. "S'ils ne sont pas prêts à tourner un film aux États-Unis, nous devrions imposer des droits de douane sur les films qui entrent dans notre pays.



Réouverture d'Alcatraz



Donald Trump décide par ailleurs de rouvrir le pénitencier d’Alcatraz et suggère que des immigrés clandestins pourraient y être détenus.



Donald Trump, président des États-Unis : « Et je suppose que parce que les juges, un grand nombre de ces juges radicalisés, veulent organiser des procès pour chaque personne, pensez-y, chaque personne qui est dans notre pays illégalement, qui est entrée illégalement. Cela représenterait des millions de procès. Ce qui se passe est tout simplement ridicule. Et c'est depuis longtemps un symbole, Alcatraz. Alors quoi qu'il en soit. C'est un triste symbole, mais c'est le symbole de la loi et de l'ordre."



La prison fédérale d’Alcatraz se dresse sur un îlot de la baie de San Francisco, le pénitencier a fonctionné pendant 29 ans avant sa fermeture en 1963.



Les chefs de la mafia et notamment Al Capone y étaient placés.





Le coût de fonctionnement de la prison est à l’origine de sa fermeture.

Tout le ravitaillement en eau et en nourriture doit y être acheminé par bateau.