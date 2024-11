Donald Trump a annoncé ce mercredi 27 novembre nommer l'ancien général Keith Kellogg, qui lui est très fidèle, comme émissaire pour l'Ukraine et la Russie. «Il est avec moi depuis le début! Ensemble, nous obtiendrons la paix par la force et nous rendrons l'Amérique et le monde sûrs à nouveau!», a écrit le président élu dans une publication sur son réseau Truth Social.

`

`





`



`

`









`























Rfi````