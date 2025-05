Économie africaine : L’IA pourrait générer 1500 milliards de dollars à l’horizon 2030

Citant les Nations Unies, Cheikh Diba a indiqué que l’IA pourrait permettre de générer un surplus de valeur ajoutée d’environ 1500 milliards de dollars à l’économie africaine à l’horizon 2030, en créant des emplois et en stimulant la croissance économique. Pour cela, le ministre des Finances et du Budget estime que l’Afrique ne doit pas se contenter d’être un « marché » pour cette technologie. Elle doit plutôt, selon lui, comme un « acteur actif » en développant ces infrastructures et en formant sa population pour une utilisation inclusive.



Le ministre a rappelé que l’Union africaine a adopté une stratégie continentale posant les jalons nécessaires pour permettre à l’Afrique de devenir une partie intégrante de la révolution de l’IA. De son côté, le gouverneur de la Bceao a rappelé que la stratégie continentale sur l’IA en 2024 vise à mettre cette technologie au service du développement durable et de la prospérité du continent. Le Conseil africain de l’intelligence artificielle, mis en place lors du Sommet mondial sur l’intelligence artificielle, tenu en avril 2025, à Kigali, vise à stimuler l’innovation et l’harmonisation des politiques numériques sur le continent, dit-il.





M. Brou croit savoir que cette vision continentale est confortée par l’émergence de plusieurs actions publiques et privées nationales ou multilatérales. Ainsi, divers pays de l’Union, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont déjà adopté leurs stratégies de développement de l’intelligence artificielle, s’est-il félicité le gouverneur.



Cheikh Diba a souligné que les initiatives régionales et internationales témoignent à la fois « de l’attrait qu’exerce l’IA aujourd’hui mais également des questions qu’elle suscite quant à son adoption sans une appréciation adéquate des risques y associés ». Par ailleurs, il a réaffirmé la volonté du Sénégal d’investir dans l’édification d’infrastructures numériques de dernière génération à travers sa nouvelle stratégie numérique dénommée New deal technologique, lancée le 24 février 2025. Outre sa stratégie nationale de transformation numérique, selon lui, le Sénégal s’inscrit dans l’initiative dénommée « Alliance Smart Africa » portée par 40 pays du continent.







































Le Soleil