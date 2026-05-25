El Malick Ndiaye annonce sa démission de la présidence de l’Assemblée nationale

Il explique que cette décision résulte d’une réflexion personnelle guidée par sa conception des institutions, de la responsabilité publique et de l’intérêt supérieur de la Nation.



Depuis son élection à la tête de l’hémicycle, il dit avoir consacré son énergie au renforcement de l’institution parlementaire, à la consolidation des principes de transparence, de contrôle et de modernisation, ainsi qu’au rayonnement du Parlement sur les scènes nationale et internationale.



El Malick Ndiaye remercie les députés de la majorité et de l’opposition, le Bureau de l’Assemblée, l’administration parlementaire, son cabinet et le peuple sénégalais pour la confiance et la collaboration dont il a bénéficié. Il adresse aussi ses remerciements aux militants et responsables du parti PASTEF, sur la liste duquel il avait été investi.



Il affirme rester engagé au service de la démocratie et de la République, et insiste sur la nécessité de préserver la stabilité des institutions, le dialogue républicain, la paix civile et la cohésion nationale.