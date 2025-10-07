Émigration : 7 candidats quittent l'AIBD avec de faux documents, interceptés et refoulés du Cap-Vert

La DNLT a déféré B. Soumaré au Pool Judiciaire Financier (PJF) pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, trafic de migrants par voie aérienne et complicité d'escroquerie selon des sources de Seneweb. Cette arrestation intervient au terme d'une enquête ouverte suite à deux plaintes déposées par des victimes escroquées et refoulées.



Deux plaintes pour une arnaque à plusieurs millions



Tout débute le 22 septembre 2025, lorsque Y. Doucara et S. Dembélé déposent des lettres de plainte à la DNLT. Ils accusent un certain A. Kanouté, alias Abdoulaye Ndiaye, de leur avoir soutiré respectivement quatre millions et deux millions de francs CFA.



Selon leurs déclarations, ils avaient sollicité les services du nommé Kanouté qui leur avait garanti pouvoir les faire voyager en Europe moyennant la somme de quatre millions de francs CFA chacun.

Convaincus par ses arguments, les plaignants ont versé un acompte de deux millions de francs CFA chacun, avec l'engagement de régler le solde à l'issue du voyage. Par la suite, Y. Doucara a même complété le reliquat pour l'achat de son billet d'avion.



Un réseau bien organisé avec des complicités



A. Kanouté, actuellement en fuite à l'étranger et précisément en Gambie selon les investigations, avait mis en place un système bien rodé.

Il a mis les candidats en relation avec son acolyte, B. Soumaré, qui avait pour mission de réceptionner les faux titres de séjour, d'émettre les billets d'avion et de faciliter l'embarquement des passagers à l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass.



Grâce à ces manœuvres frauduleuses et à l'utilisation de faux documents, les convoyeurs ont réussi à faire embarquer sept candidats à l'émigration, dont les deux plaignants.



Le plan était bien ficelé : les voyageurs devaient transiter par le Cap-Vert où ils changeraient de ligne avec d'autres billets et utiliseraient les faux titres de séjour pour poursuivre leur voyage vers l'Europe.

Interpellation au Cap-Vert et refoulement



Cependant, le stratagème a tourné court. Arrivés au Cap-Vert, les sept candidats ont été interpellés par les autorités locales qui ont détecté la fraude. Détenus sur place, ils ont finalement été refoulés vers le Sénégal, leurs rêves d'Europe brisés et leurs économies envolées.



Des aveux accablants et des preuves numériques



Les investigations menées par la DNLT ont permis d'interpeller B. Soumaré, qui a reconnu son implication dans cette affaire. Il a affirmé avoir agi en toute connaissance de cause et sur instruction de Kanouté, qui lui permettait de vendre des billets d'avion en se faisant passer pour un agent de billetterie.

La fouille de son téléphone portable s'est révélée particulièrement fructueuse. Les enquêteurs ont découvert plusieurs captures d'écran de passeports français appartenant à des candidats, ainsi qu'un exemplaire le concernant personnellement. L'authentification de ces documents par les services compétents a révélé leur caractère frauduleux, notamment par la modification des photographies et l'altération de certaines mentions selon des sources de Seneweb.



Confronté à ces preuves, B. Soumaré a reconnu que ces documents étaient effectivement des faux. Il a également indiqué que son complice Kanouté projetait d'organiser d'autres embarquements de candidats, en collaboration avec ses contacts basés en Gambie.



Un cerveau toujours en fuite



Malgré les efforts déployés par les enquêteurs, les recherches en vue de retrouver A. Kanouté, considéré comme le cerveau de ce réseau, sont demeurées vaines jusqu'à la clôture des opérations.

Réfugié en Gambie, il continue d'échapper à la justice sénégalaise.

À l'issue de l'enquête, B. Soumaré a été conduit au Pool Judiciaire Financier où il devra répondre de multiples chefs d'accusation : association de malfaiteurs, faux et usage de faux, trafic de migrants par voie aérienne et complicité d'escroquerie.





