Emigration clandestine : 2024 livre les chiffres de l’horreur

En 2024, l’émigration irrégulière a encore endeuillé le Sénégal. Selon les données communiquées lors d’une rencontre entre l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI), 105 corps sans vie ont été repêchés en mer. Par ailleurs, plus de 5 000 personnes ont été interceptées par les forces de sécurité et 407 convoyeurs déférés devant la justice.



Réunie à Mbour, la rencontre a mis en lumière l’ampleur du phénomène et les difficultés à en cerner tous les contours. Le secrétaire permanent du CILMI, Modou DIAGNE, a salué les efforts des forces de sécurité, tout en soulignant les limites actuelles du système de surveillance. « Le nombre exact de pirogues échappées reste inconnu en raison de la complexité du phénomène », a-t-il déclaré selon des propos repris par GFM.





A en croire la même source, l’objectif de cette réunion était de renforcer la collecte et le partage de données entre les différentes entités frontalières afin d’obtenir des statistiques plus fiables. À Mbour-Tefess, une pirogue vide a d’ailleurs été retrouvée ce mardi 13 mai 2025, illustrant une fois de plus les risques et l’opacité qui entourent ces traversées.









































