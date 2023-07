Emigration clandestine : 6 nouveaux corps repêchés à Saint-Louis

Quatre jours après le chavirement à Saint-Louis d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine, qui a causé la mort de huit personnes et la disparition de nombreux autres passagers, six autres corps ont été repêchés hier soir par la marine nationale.



Cette découverte récente porte désormais le bilan à 14 morts. Cette situation tragique a été l'objet de la visite du ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, à Saint-Louis hier jeudi, afin de prendre connaissance de la situation. La pirogue était partie de Kanfountine avec environ soixante jeunes clandestins.



Pour le moment, on est sans nouvelles des autres voyageurs qui étaient dans la pirogue.

































































































seneweb