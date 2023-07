En grève de la faim illimitée, René Capin Basséne interné à l’hôpital, Omar Ampoi Bodian mal en point

Le présumé planificateur de la tuerie de Boffa-Bayotte et le chargé de mission du mouvement indépendantiste de la Casamance, Omar Ampoi Bodian, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans l’affaire du massacre de Boffa-Bayotte, refusent de s’alimenter depuis plus de trois jours.





«Très affaibli par sa grève de la faim illimitée, René Capin Basséne a boudé tous les repas qui lui sont servis. Sa santé commence à se dégrader. Quant à Omar Ampoi Bodian, mal en point également, son cas est moins grave parce qu’il boit l’eau qui lui est servie par les gardes pénitentiaires», renseigne Libération.



René Capin Basséne qui est très éprouvé par sa grève de la faim qu’il observe depuis maintenant trois jours, c’est-à-dire, depuis le surlendemain du jour où la Chambre criminelle lui a refusé la liberté provisoire, est « suivi depuis sur son lit d’hôpital, par le médecin traitant de la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor», ajoute le journal.



Fana CiSSE