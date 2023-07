En tentant de rejoindre l'Espagne, plusieurs jeunes Rufisquois, dont le gardien de but de Thiawlène, périssent en mer

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, des dizaines de jeunes Rufisquois sont morts lors de leur traversée en mer vers l’Espagne.



Il nous revient que bon nombre d'entre ceux qui sont morts noyés habite le quartier Thiawlène de Rufisque. Et, des informations glanées de bonnes sources, il ressort qu'ils ont péri vers le Maroc. Parmi eux, un certain Mbaye, qui n'est autre que le portier de l'équipe "nawétane" de Thiawlène.



Aussi, avons-nous appris que l’ immense majorité de ces migrants, disparus en tentant d’atteindre les Canaries, n’ont pas été retrouvés. Pour ainsi dire beaucoup de jeunes, candidats à l'émigration clandestine, sont donc comptabilisées comme des disparus.



En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées.



Que leurs âmes reposent en paix et qu'ils demeurent éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!











njaydakarposte@gmail.com