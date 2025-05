Enquête sur la gestion du Ministère de l’Enseignement supérieur- Voici Momo Saleh et Mohamed Fall arrêtés !

Tombés dans la nasse de Dame Justice, Mohamed Saleh, Mohamed Fall (sur les images) au même titre que la Dage du ministère de l'éducation nationale Yacine Guèye font l'objet d'une enquête à l'initiative du Pool Judiciaire Financier qui ne fait que débuter.







"Pour utiliser le langage du registre de la mafia, la Dage Yacine Guèye est ce que l'on pourrait appeler le "CAPO" des DAGE du Sénégal tant l'ampleur des détournements est tout simplement déconcertante. Il s'agit de plusieurs milliards de FCFA en jeux dilapidés via des marchés totalement fictifs avec la complicité d'entrepreneurs véreux dont des membres de la famille SALEH propriétaires du Magic Land , le Gondolier, ...un certain Mohamed FALL fils de Ndiegne FALL (Iris Technology scandale des cartes et passeports biométriques, titre foncier Berthin à Bambilor) parmi tant d'autres. Les convocations des concernés à la Section de Recherche de Colobane ont déjà debuté. D'ailleurs, ceux qui sont arrêtés sont en position de garde à vue " fait savoir une source de dakarposte.



En effet, l'ancien Dage du MESRI, Ndèye Yacine Guèye, Mouhamed Saleh dit Momo, actuel patron de Magic-Land et fils de Youssef Saleh, et Mouhamed Fall ont été placés en garde à vue.



À propos de Ndèye Yacine Guèye, les radars de dakarposte, pas du tout amnésiques, rappellent qu'elle est la DAGE du ministère de l'éducation, sous la coupe du ministre Guirassy.



Dakarposte, qui suit l'évolution de ce dossier comme de l'huile sur le feu, promet d'y revenir amplement.





Pour rappel, nos confrères de Kéwoulo ont ébruité cette affaire.



Ils ont écrit que l’étau de la justice semble vouloir se refermer sur un autre «gros calibre» du régime de Macky Sall.

Selon BabacarTouré, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, M. Cheikh Oumar Hanne risque de se retrouver, très bientôt, sur la liste des hôtes de marque de la Haute Cour de justice







Avant d’arriver à lui, les enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane ont pris le temps d’auditionner longuement son DAGE, la directrice de l’Administration générale et de l’Équipement, Mme Ndèye Yassine Guèye. Au cœur de ce dossier à milliards, il y a des virements bancaires suspects effectués pour le compte de la société gérée par Mouhamed Saleh dit Momo et son associé. Intrigués par ces virements, la justice qui soupçonne des faits de détournements de deniers publics a actionné les hommes du commandant Alexandre Diouf pour mener les enquêtes.



Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, d’importantes sommes ont été virées à Momo Salah et à son associé pour des services qu’il n’auraient, vraisemblablement, pas effectuer. “On soupçonne des rétro-commissions dans cette affaire qui n’a rien à voir avec les fonds Forces Covid 2019“, ont tenu à préciser les sources de Kéwoulo.