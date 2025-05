Escroquerie de 46 millions FCFA : un ex-colonel et une fausse mère de procureur de la CPI arrêtés

La Section de Recherches de Colobane a démantelé une escroquerie à grande échelle à la suite de l'arrestation de l'ex-colonel de l'armée M.S.F. Mboup et de la dame C. Sow. Ils ont été placés en garde à vue depuis mercredi dernier pour association de malfaiteurs et escroquerie portant sur 46 millions de francs CFA, selon les informations exclusives de Seneweb.



Il ressort du dossier que Mme Sow avait créé une structure dénommée "Jooko Finances" visant à accorder des prêts de 5 millions à 2 milliards de francs CFA à des particuliers contre une garantie équivalente à 10 % de la somme demandée.



Fortement impliqué dans cette entreprise délictuelle, l'ex-colonel Mboup était chargé de recruter des éventuels clients. Il faisait croire aux potentiels adhérents que Mme Sow était revenue des États-Unis avec une fortune colossale pour investir au Sénégal.



"Tantôt ex-épouse du milliardaire Y.S., tantôt mère d’un procureur de la CPI"



Il ressort des témoignages recueillis que la dame C. Sow se présentait comme l’ex-épouse du milliardaire Y.S. Pour gagner la confiance de ses éventuels clients, elle déclarait avoir reçu une importante somme d'argent après son divorce avec ce richissime homme d'affaires.



Elle leur faisait également croire que l'un de ses enfants était en service dans une grande institution financière basée aux États-Unis et qu’un autre était procureur à la Cour pénale internationale (CPI).



Ne se doutant de rien, l'entrepreneur L. Kane, établi en Suisse, a versé 30 millions de francs CFA, espérant recevoir un financement de 300 millions de francs CFA. Mais l'émigré n'a finalement reçu aucun centime. C'est le même cas pour l'entrepreneure N.W. Ndiaye, qui voulait un prêt de 15 millions de francs CFA. Le duo incriminé aurait fait plusieurs victimes.



À la suite des plaintes déposées, les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane ont procédé à l’arrestation des deux mis en cause dans cette affaire. La perquisition des locaux de cette institution financière fictive a permis aux enquêteurs de saisir de nombreux chéquiers.



L'ex-colonel M.S.F. Mboup a été radié des rangs de l'armée. Il ne serait pas à son coup d'essai.





































