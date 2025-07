Espagne : La police abat un homme qui tirait sur des passants

L’incident s’est déroulé jeudi à 22h09 lorsque la police locale de Linares a reçu un appel concernant la présence d’un individu armé d’une arme d’épaule tirant sur des passants dans le quartier de La Paz, une zone écartée du centre de la ville.

Alors que l'individu tirait à l'aveugle, une personne a été blessée et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux. L'état de santé de la victime n'a pas été précisé par les autorités.

Immédiatement après avoir reçu l'alerte, la police locale et nationale s'est rendue sur les lieux et a appliqué le protocole établi pour ce type de situation à haut risque. La police a pris les mesures nécessaires afin de contrôler la situation et de garantir la sécurité publique.

Au cours de l'intervention de police, l'agresseur a été grièvement blessé. Malgré les efforts du personnel médical qui s'est rendu sur place, l'homme est décédé peu de temps après en raison de la gravité de ses blessures.







Enquête en cours





La police nationale a ouvert une enquête afin de clarifier tous les détails de ce qui s'est passé lors dans la soirée de jeudi. Les policiers s'efforceront de déterminer les circonstances exactes de l'intervention et les motifs qui ont poussé l'individu à tirer sur les passants.





L'incident a choqué la communauté de Linares, une ville d'environ 60 000 habitants située dans la province de Jaén. Les autorités locales n'ont pas encore fourni d'autres détails sur l'identité de la personne décédée ou sur les causes possibles de son comportement agressif.











































































