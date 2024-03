Europe : la Roumanie et la Bulgarie intègrent partiellement l'espace Schengen

L'adhésion de la Bulgarie à l'espace Schengen par voie aérienne et maritime le 31 mars a été marquée par une ouverture symbolique de la frontière. L'événement a eu lieu dimanche au terminal 2 de l'aéroport de Sofia.



Le Premier ministre sortant, Nikolai Denkov, et des membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie. Au cours de la cérémonie, un vol en provenance d'Allemagne a été accueilli par quelque 200 passagers qui sont entrés dans le pays sans passer par le contrôle des passeports et ont reçu chacun un cadeau souvenir.



Dimanche, les aéroports roumains ont accueilli les premiers voyageurs, le pays ayant également rejoint partiellement l'espace Schengen.



Le nouveau statut des deux pays ne s'applique pas aux voies terrestres en raison du veto de l'Autriche, qui craint un afflux de clandestins



Si l'assouplissement de la réglementation devrait avoir un impact positif sur le secteur du tourisme, les longues files d'attente aux frontières terrestres de l'UE suscitent des inquiétudes, de même que l'impact qu'elles peuvent avoir sur le commerce, la santé et la sécurité des chauffeurs.



Les chauffeurs de camions sont souvent bloqués dans des files d'attente de plusieurs kilomètres aux frontières de la Roumanie et de la Bulgarie.



Seuls trois pour cent des marchandises bulgares sont transportées par voie aérienne ou maritime, les 97 % restants l'étant par voie terrestre, selon le Bulgarian Industrial Capital Association (BICA).



Les discussions sur la date d'une éventuelle levée des contrôles des personnes aux frontières terrestres intérieures se poursuivront en 2024.