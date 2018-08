Exclusif : Kemi Seba interdit de séjour sur le territoire togolais

Ce mardi 7 août 2018, l’activiste panafricaniste, le Franco-béninois Kémi Seba a été interdit de séjour sur le territoire togolais, a appris Senego. L’activiste devait animer un « grand un meeting contre la France-Afrique » demain mercredi 8 août à Lomé. « Ils viennent de me renvoyer au Bénin. Ils ont peur de l’influence de mon discours auprès de la jeunesse togolaise. Ils disent que je crée des problèmes à tous les présidents en Afrique. On m’a interdit au motif que je suis une personne dangereuse pour l’ordre public », a fait savoir l’activiste dans un message parvenu à Senego. Rappelons que le MAET est un regroupement des artistes engagés pour la libération du Togo et, qui a vu le jour dans le courant de la crise sociopolitique au Togo.