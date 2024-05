FÊTE DU TRAVAIL : BASSIROU D. FAYE À L’ATTENTE DES CAHIERS DE DOLÉANCES DES CENTRALES SYNDICALES

C’est la première journée internationale du travail avec le tout nouveau président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye installé au pouvoir le 2 avril dernier. Et les espoirs ne manquent pas certainement pour les organisations de travailleurs qui iront à sa rencontre aujourd’hui. Pour sa part, le chef de l’État ne manquera pas de donner des gages pour les conditions de travail, objet de manifestations récurrentes.





Dans de nombreux pays, le 1er mai est connu comme une ancienne fête du printemps, mais de nos jours, il est plus connu sous le nom de fête du travail (ou journée internationale des travailleurs) pour commémorer les luttes historiques et les progrès réalisés par les travailleurs du monde entier.



Chaque année, des manifestations sont organisées dans le monde entier pour réclamer de meilleures conditions de travail et un renforcement du pouvoir des syndicats.



À l’origine, cette journée était marquée par diverses organisations socialistes et communistes et par des groupes de travailleurs.













































































dakarmatin