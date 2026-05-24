Fonds Covid: Moustapha DIOP pourrait obtenir une liberté provisoire contre 120 millions FCFA

La demande de liberté provisoire de l’ancien ministre poursuivi dans l’affaire des Fonds Force Covid, a été une nouvelle fois rejetée par la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice. Si le refus a été maintenu, une évolution du dossier est néanmoins intervenue.



La mise en liberté du maire de Louga est désormais conditionnée au versement d’une caution de 120 millions FCFA. Ce montant contraste fortement avec l’accusation initiale, qui portait sur 2,5 milliards FCFA.





Selon la cour, la somme réclamée correspond au prix de 300 000 masques non justifiés, ce qui laisse penser que Moustapha DIOP a quasiment un pied en dehors de la prison. Selon DirectNews, le député dont le sort reste suspendu à cette garantie financière, voit l’étau se desserrer progressivement dans cette procédure.























































































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