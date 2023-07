Forum Economique International de Dakar : le Président ivoirien Invité d’Honneur

Le Vice-Président de la République a été accueilli par les hautes autorités sénégalaises ainsi que plusieurs membres de la diplomatie et de la communauté ivoiriennes vivant à Dakar.Le Forum Economique ‘‘Invest in Sénégal’’, qui est à sa première édition, est organisé par l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal (APIX.SA).Notons qu’en marge du Forum, le Vice-Président de la République aura des entretiens avec de hautes autorités sénégalaises et des dirigeants du secteur privé.igfm