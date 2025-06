France / Immigration : deux jours de contrôles renforcés dans les transports pour traquer les sans-papiers

Une vaste opération de contrôles a débuté ce mercredi 18 juin dans les transports en commun sur tout le territoire français, visant à lutter contre l’immigration irrégulière.



Cité par la presse française, le ministère de l’Intérieur a annoncé le déploiement de 4 000 forces de l’ordre dans le cadre d’une « opération nationale de contrôle des flux ». Selon une note d’instruction datée du 12 juin, adressée notamment aux préfets, aux directions de la police, de la gendarmerie et des douanes, l’objectif est de cibler les trajets ferroviaires et routiers considérés comme des voies privilégiées de circulation pour les personnes en situation irrégulière.



« En complément du réseau routier, le réseau ferroviaire international et national semble constituer un vecteur essentiel de transit pour les clandestins depuis l’étranger et en interne entre les régions », indique le document, qui recommande notamment de concentrer les efforts sur les trains à destination des pays voisins, des grandes métropoles françaises et des zones frontalières.



Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a confirmé ce matin sur Europe 1 que cette opération se déroulerait en continu du mercredi 8 h au jeudi 20 h. « Ce que je veux dire c’est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France, de la façon la plus ferme et la plus définitive », a-t-il déclaré. Il a également souligné une hausse de 28 % des interpellations d’étrangers en situation irrégulière ces dernières semaines.



Le précédent exercice du même type, les 20 et 21 mai derniers, avait conduit à l’interpellation de plus de 750 personnes. Depuis le début de l’année, Bruno Retailleau affirme que 47 000 personnes en situation irrégulière ont été interpellées en France.



Les contrôles actuels s’effectuent à bord des trains, mais aussi dans les gares routières, à l’arrivée et au départ des bus. Les services de la SNCF ont été associés à l’opération. Les autorités demandent également une vigilance accrue sur les cas de fraude documentaire.



Cette nouvelle initiative vise à illustrer la fermeté du gouvernement, mais elle soulève aussi des interrogations sur l’efficacité de ces contrôles de masse et leur impact sur les droits fondamentaux.











































