Fraude au Bac: Le directeur d'une école privée, arrêté

Birane Diop est le directeur d’une école privée établie à Guédiawaye. Professeur de mathématiques, il est coupable d’avoir mis la main sur l’épreuve de physique-chimie, de l’avoir traitée et passée, via un groupe WhatsApp, à des élèves de son établissement. L’un d’entre eux, Mbaye Guèye Barry, va transférer le corrigé à Moussa Thiam, pensionnaire de l’école de Birane Diop.



D'aprés "L'Observateur", c’est à partir de ce moment que l’affaire a foiré. Moussa Thiam décide de commercialiser le «trésor». Il le propose à Siny Guèye, qui passait le bac pour la deuxième fois. Le prix : 50 000 francs Cfa. Cette dernière se tourne vers trois de ses copines, Oumou Sogue, Sokhna Aïssatou Diop et Rokhaya Niang, également candidates. Le quatuor mobilise les fonds nécessaires et achète le corrigé.



Malheureusement pour le groupe, Siny Guèye, qui composait au lycée Kennedy, est épinglée en flagrant délit par un surveillant. Elle est suspendue et mise à la disposition de la police. L’exploitation de son téléphone permet aux enquêteurs d’arrêter à leur tour, Mbaye Guèye Barry, Oumou Sogue, Sokhna Aïssatou Diop et Rokhaya Niang. Et l’enquête remonte jusqu’à Birane Diop.



Si ce dernier et Mbaye Guèye Barry ont été placés sous mandat de dépôt, les trois filles mises en cause avaient bénéficié d’une liberté provisoire en attendant leur procès. Le tribunal a dispensé de peine les quatre élèves. Ils sont condamnés à payer une amende de 250 000 francs Cfa. Le directeur d’école, lui, va passer les quatre prochains mois en prison.