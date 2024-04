Frontière entre le Sénégal et la Guinée Conackry- Un groupe d'enfants sans-papiers bloqué

Selon des informations de dakarposte, un groupe de migrants précisément des gamins qui tentaient de pénétrer irrégulièrement sur le territoire Sénégalais ont été bloqués au niveau de la frontière entre le "pays de la Téranga" et la Guinée Conackry.



Il nous revient qu' il s'agit de mineurs tous de nationalité Guinéenne embarqués sous le manteau par des gaillards pour venir faire la manche à Dakar.



"Je ne suis pas du tout alors xénophobe, mais le Sénégal, particulièrement Dakar ne doit plus avoir ce décor. Je parle de l'image banale du jeune talibé qui erre nuit et jour dans les rues, habillé en haillons, une boite de conserve vide à la main en guise de sébile, et parfois même pieds nus, en quête d’aumône. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour protéger les enfants talibés, dont la plupart arrive par caravane de pays limitrophes. L'Etat doit mettre le holà aux abus dont sont victimes les talibés" lâche notre source non sans déplorer l'’insuffisance de la maîtrise des frontières qui demeure un réel problème dans l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest.



Seront-ils refoulés vers leur pays d'origine? Mystère et boule de gomme, du moins pour le moment car dakarposte aux fins d'en savoir davantage.



Affaire à suivre...