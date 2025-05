GUERRE EN UKRAINE: LA RUSSIE DIT "PRÉFÉRER" UN RÈGLEMENT "DIPLOMATIQUE" DU CONFLIT, AVANT L'APPEL TRUMP-POUTINE

Rédigé par Dakarposte le Lundi 19 Mai 2025 à 12:15 modifié le Lundi 19 Mai 2025 - 12:17

Le président américain et son homologue russe doivent s'entretenir au téléphone ce lundi 19 mai avec l'objectif de "mettre fin au bain de sang" en Ukraine. Cet appel intervient alors que les négociations entre Kiev et Moscou la semaine dernière à Istanbul ont donné que très peu de résultats, n'aboutissant pas au cessez-le-feu demandé par l'Ukraine et ses alliés, les attaques meurtrières se poursuivant sur le terrain



La Russie dit "préférer" un règlement "diplomatique" du conflit en Ukraine, en amont de l'appel "important" attendu entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump.



"Il est préférable, bien sûr, d'atteindre nos objectifs par des moyens politiques et diplomatiques", affirme le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes.



L'entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump est "évidemment une conversation importante compte tenu des pourparlers qui ont eu lieu à Istanbul", ajoute-t-il.

