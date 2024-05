GUINÉE BISSAU : CE QUE LE PRÉSIDENT DIOMAYE A DIT À EMBALÒ

Le président Bassirou Diomaye Faye était en Guinée Bissau ce mardi. Accueilli en grande pompe, il a fait un point de presse conjoint avec son homologue Bissau guinéen.





Lors de son discours, le Président Umaro Sissoco Embaló a rappelé les liens privilégiés entre les deux pays, notamment dans le secteur de la défense, de la sécurité, de la formation etc. Il a exhorté au renforcement de ces liens historiques. «Nos deux pays peuvent faire plus et doivent faire plus», a-t-il indiqué au président Bissau Guinéen.



Sur le plan économique, le successeur de Macky Sall a «invité les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités qu’offrent l’augmentation du volume des échanges commerciaux et des investissement privés».



Le Pr. Faye et son homologue ont décidé de la convocation de la commission mixte entre les deux pays dans les meilleurs délais.



Quant aux questions internationales, le président Faye a magnifié la convergence de vue entre les deux pays sur les grandes questions sous régionales, régionales et internationales. «Nous avons eu une position concertée qui fait dire à certains que c’est une position uniforme», a-t-il magnifié.



Il s’est engagé à accompagner et à travailler pour une intégration africaine réussie. «Ce qui s’impose à nous, comme une obligation, c’est de parachever ce que les pères fondateurs ont commencé», a-t-il dit.



























































































