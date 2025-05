Gabon : Oligui Nguema investi dans ses fonctions de Président de la République

Cet acte marque l’entrée officielle de Brice Clotaire Oligui Nguema dans ses fonctions de Président de la République gabonaise et Chef de l’État. Il a été revêtu du collier de Grand Maître des ordres nationaux de la République, à l’issue de son serment.



La main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a juré, «devant Dieu et devant les ancêtres », de servir son pays avec loyauté, de respecter la Constitution et d’être un président juste envers tous ses concitoyens.



Cette prestation de serment consacre ainsi le retour à l’ordre constitutionnel, après dix-huit mois de transition amorcée au matin du 30 août 2023.





















WM/SN/EN/AGP