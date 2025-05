Gambie : Un activiste affirme que Barrow cassait du sucre sur le dos du PM sénégalais Ousmane Sonko…

En Gambie, la police a arrêté, jeudi dernier, de nombreux jeunes qui manifestaient contre le flou qui entoure, selon eux, la vente des biens confisqués à l’ancien président Yahya Jammeh. L’activiste et homme d’affaires Bob Keita était parmi ces contestataires. Ils ont été libérés le weekend écoulé.





Monsieur Keita, qui avait manifestement des choses à dire, s’est rendu sur Facebook pour évoquer une vive dispute qu’il aurait eue au téléphone avec le président Adama Barrow.



« Vous voulez ressembler à Ousmane Sonko du Sénégal ; c’est pour cela qu’il ne sera jamais président… »



Le dirigeant gambien n’aurait pas apprécié une interview dans laquelle il critiquait sa volonté de faire un troisième mandat. Il lui aurait dit ceci : « Vous voulez ressembler à Ousmane Sonko du Sénégal ; c’est pour cela qu’il ne sera jamais président, car il est grossier et arrogant. Et si vous ne faites pas attention, je vous mets en prison. »



Le directeur de l’Administration fiscale de la Gambie, Yankuba Darboe, s’est empressé de démentir ces propos attribués au locataire de la State House.



« La récente publication de M. Bubacarr 'Bob' Keita, sur les réseaux sociaux, dans laquelle il prétend faussement avoir eu une vive dispute avec Son Excellence, le président Adama Barrow, constitue une déformation délibérée de la vérité. En tant que personne directement impliquée dans la facilitation de la conversation mentionnée, je me vois dans l’obligation de corriger ces dangereuses inexactitudes et de réaffirmer l’intégrité du cabinet du président » a indiqué M. Darboe dans une déclaration publiée hier lundi 12 mai.



« Au cours de leur conversation, il n’a été fait aucune mention d’Ousmane Sonko ni du Sénégal »



Selon ses explications, c'est grâce à lui que M. Keïta a pu échanger avec le président Barrow. « La conversation à laquelle il fait référence a été initiée par moi à mon domicile. Monsieur Keita cherchait à se réconcilier avec le président… J’ai appelé le président et après lui avoir expliqué l’objet de l’appel, j’ai tendu le téléphone à M. Keita pour qu’il puisse lui présenter ses excuses. Au cours de leur conversation, le président Barrow n'a fait aucune mention d’Ousmane Sonko ou du Sénégal » a réfuté Yankuba Darboe.



« Le récit sensationnaliste de M. Keita incluant de prétendues allusions à Ousmane Sonko, à la politique sénégalaise et des insultes à ses parents, est entièrement fictif », assure le directeur de l’Administration fiscale gambienne.



La réaction du Secrétariat permanent sénégalo-gambien



Sur ses plateformes digitales, l’activiste a soutenu qu’il n’y avait « aucune fiction » dans ce qu’il alléguait. Il admet toutefois que le timing n’était pas bon et s’en est « excusé ».



En tout cas, ses propos n’ont pas du tout plu au Secrétariat permanent sénégalo-gambien. La structure a dénoncé dans un communiqué des "déclarations incendiaires qui cherchent à semer la discorde entre la Gambie et le Sénégal".











































seneweb