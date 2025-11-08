Gendarmerie nationale : vaste mouvement d’officiers, de nouvelles nominations à la tête des légions et groupements

Ce décret, signé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye et contresigné par le ministre des Forces armées, marque une réorganisation importante des structures de commandement de la Gendarmerie, avec de nombreuses nominations à la tête de légions, brigades et groupements.



De nouveaux commandants de légion nommés



Plusieurs changements notables ont été enregistrés au sommet des légions de la Gendarmerie.

Le colonel El Hadj Assane Seck, précédemment chef de l’État-major du Cadre interministériel de coordination des opérations de lutte anti-terroriste (CICO) au ministère de l’Intérieur, est nommé commandant de la Légion du Quartier général, un poste stratégique demeuré vacant.



Le lieutenant-colonel (ITA) Birama Fall, ancien chef du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), prend les commandes de la Légion de Gendarmerie territoriale de Tambacounda, en remplacement du lieutenant-colonel Ousmane Diop.



Quant au lieutenant-colonel Abdoulaye Banna Sambou, il est promu commandant de l’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale, succédant au lieutenant-colonel Jean Sylvain Malack, appelé à d’autres fonctions.



Le lieutenant-colonel Baba Zoumanigué, jusque-là commandant de la Légion de sécurité et de protection, prend la tête de la Légion de Gendarmerie de Kaolack, en remplacement du lieutenant-colonel Abdoulaye Gueye.



Réaffectations au sein des groupements et escadrons



Le mouvement touche également plusieurs groupements et unités opérationnelles.

Le chef d’escadron Mor Gueye, de la Légion du Quartier général, est nommé commandant du groupement blindé de la Légion d’intervention, un poste vacant.



Le chef d’escadron Ibra Seck Gueye, officier programmeur au cours d’application des officiers de Gendarmerie, prend la tête du Groupement de Gendarmerie mobile de Kolda.

Son collègue, le chef d’escadron Célestin Dieng, devient commandant du Groupement de Gendarmerie mobile de Tambacounda, en remplacement d’Adama Goudiaby.



Dans la même dynamique, le chef d’escadron Nouhamadou Moustapha Wade est désigné commandant du Groupement de Gendarmerie mobile de Dakar, tandis que le chef d’escadron Ibrahima Diallo prend les rênes du Groupement de Gendarmerie mobile de Ziguinchor.



Renforcement du dispositif d’intervention



Le décret prévoit également la nomination du chef d’escadron Salif Fabouré au commandement du 2ᵉ groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention de Kidira, poste qu’il occupait par intérim.



De même, le chef d’escadron Nouha Bâ, ancien chef de la Division entraînement à l’État-major de la Gendarmerie, devient commandant du Groupement d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) de Saraya.



Des changements à la tête des légions spécialisées



Dans les légions spécialisées, le lieutenant-colonel Khaly Boye est nommé commandant de la Légion de Gendarmerie maritime et fluviale, tandis que le lieutenant-colonel Ousmane Diop, ancien commandant de la Légion de Tambacounda, rejoint la Direction de la Coopérative d’habitat de la Gendarmerie nationale.



Le chef d’escadron Ousmane Ba prend les commandes du 1er groupe d’escadrons de la Légion d’intervention, alors que le chef d’escadron Ibrahima Ngom devient chef du centre d’instruction de la Légion du Quartier général.



Des nominations dans les brigades et les unités territoriales



Parmi les officiers promus figurent aussi :



le capitaine Bassirou Seck, nouveau commandant du Groupement de Gendarmerie mobile de Thiès ;



le capitaine Alioune Badara Sow, affecté à la tête du Groupement motocycliste ;



et le capitaine Célestin Koumatia, désormais commandant du Groupe d’action rapide de Kidira.



Le décret, signé à Dakar le 15 octobre 2025 par le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, précise que le ministre des Forces armées et le ministre des Finances sont chargés de son exécution, qui sera publiée au Journal officiel.





































Le Soleil