Gouvernement : Les 2 principales raisons de la nomination des Généraux Jean Baptiste Tine et Birame Diop

Le 5 avril dernier, Ousmane Sonko dévoilait la composition de son équipe gouvernementale. Une équipe de 5 Secrétaires d'Etat et 25 ministres, dont les généraux Jean Baptiste Tine et Birame Diop.



Selon Jeune Afrique, la nomination de ces deux hauts gradés de l'armée sénégalaise a été mûrement réfléchie par Pastef. Selon le média, c'est d'abord parce qu'ils ont prouvé leur intégrité durant leur parcours et qu'ils ont les compétences pour diriger des postes dans l'exécutif. Mais s'ils ont été choisis et non d'autres généraux, c'est aussi parce qu'ils se sont opposés à Macky Sall.



Le journal relate que durant les événements de mars 2021, Birame Diop, alors chef d'Etat major général des Armées, avait rencontré Macky Sall pour lui faire part de son désaccord de voir l'armée réquisitionnée. Ce qui lui avait valu sa destitution quelques jours plus tard.



Pour Jean Baptiste Tine, il faisait partie du Conseil d'enquête sur Seydina Oumar Touré, un des enquêteurs dans l'affaire Adji Sarr. Le général Tine s'était opposé à la radiation du capitaine Touré et le conseil dont il faisait partie, à l'unanimité, a déconseillé la radiation du capitaine. Mais Macky Sall n'en tiendra pas compte et va radier Seydina Touré... avant de destituer le général Tine pour l'envoyer en Russie.











































































