Grève des greffiers : les délibérés de Moustapha Diakhaté et Bachir Fofana encore repoussés

La grève des greffiers a conduit à la prorogation de tous les délibérés au tribunal des flagrants délits, provoquant l’opposition des avocats de l’ancien parlementaire Moustapha Diakhaté et du journaliste Bachir Fofana, Me El Hadji Diouf et Me Aboubacry Barro. « Nous demandons respectueusement que les délibérés soient rendus », a plaidé Me Diouf. Le président du tribunal a répondu : « Je ne peux pas rendre un verdict sans greffier. » Me Diouf a insisté : « Si on peut juger sans greffier, on doit pouvoir rendre le verdict. » Le juge a alors suggéré : « La loi vous permet de demander une mise en liberté provisoire. Faites-le et nous avancerons. »



Me El Hadji Diouf a introduit une demande de mise en liberté provisoire pour Moustapha Diakhaté, arguant que son client présentait toutes les garanties de représentation. Le procureur a jugé que les arguments sur la régularité du domicile n’étaient pas suffisamment étayés, ce qui a poussé Me Diouf à retirer sa demande après des échanges tendus. « Maître, laissez le parquet terminer ses réquisitions », a rappelé le procureur. Me Diouf a rétorqué : « Nous avons eu un signal fort. Nous retirons la demande. » Le procureur a conclu : « Puisque la demande est retirée, ma réquisition n’a plus d’objet. » Le délibéré de Moustapha Diakhaté a été reporté au 23 juillet 2025.



Pour Bachir Fofana, ses avocats, Me Diouf et Me Barro, ont choisi de ne pas demander de mise en liberté provisoire. Son délibéré a également été fixé au 23 juillet 2025.

































































