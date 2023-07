Guerre en Ukraine : une frappe visant un immeuble résidentiel fait au moins 9 morts à Lviv

Au moins neuf personnes sont mortes après une frappe aérienne russe à Lviv, dans l'Ouest de l'Ukraine. Le quartier visé, une zone résidentielle, a été touchée par plusieurs missiles de croisière, provoquant l'effondrement du toit et des deux derniers étages d'un immeuble.



Des dizaines de personnes ont été blessées dans l'attaque, certaines grièvement. Le maire de Lviv a déclaré que plus de 50 longements avaient été détruits.



Côté russe, l'état major affirme avoir tiré plusieurs missiles maritimes sur des bases militaires, et des dépôts d'armes occidentales.