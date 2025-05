Haute cour de justice: la procédure contre les anciens ministres enclenchée, Mansour Faye à la Dic !

L’étau se resserre autour des anciens ministres du régime de Macky Sall. Selon des sources concordantes, Mansour Faye, ex-ministre du Développement communautaire et actuel maire de Saint-Louis, a été aperçu ce mercredi à la Division des investigations criminelles (DIC).



Le beau-frère de l’ancienne Première Dame, Marième Faye Sall, s’y est rendu pour récupérer le mandat de comparution devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, selon des informations.



Cette comparution prochaine s’inscrit dans le cadre des suites judiciaires données au vote des résolutions de mise en accusation visant cinq anciens ministres soupçonnés de mauvaise gestion de leurs départements. Ces derniers devront désormais s’expliquer devant la Commission d’instruction, un organe composé exclusivement de magistrats professionnels et présidé par le Premier président de la Cour d’appel de Dakar.



Chargée d’enquêter à charge et à décharge, cette commission – formée de huit membres (quatre titulaires et quatre suppléants) – décidera des suites à donner aux dossiers : mise en détention ou liberté provisoire en attendant un éventuel procès. Les décisions de cette instance ne sont pas susceptibles d’appel.



Dans une déclaration publique récente, Mansour Faye s’est voulu serein, affirmant qu’il ne serait « jamais emprisonné », sans toutefois fournir d’éléments pour étayer cette affirmation.



Les regards sont désormais tournés vers la Haute Cour de justice, seul organe habilité à juger le président de la République et les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

















































Le Soleil