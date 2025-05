IMF devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, ce mardi

Ce mardi, c’est au tour de l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, de comparaître devant la même commission. Il est poursuivi pour corruption passive et concussion, dans le cadre d’un marché public lié à la construction d’un Centre de surveillance électronique sur le site du tribunal de Pikine-Guédiawaye, relaye Source A.Le journal rappelle qu’à l’origine de cette affaire se trouvent les révélations du promoteur immobilier Cheikh Guèye, qui affirme avoir versé 50 millions en espèces à Ismaïla Madior Fall, en présence du directeur des Constructions, Mohamed Anas El Bachir Wane. Ce montant constituait, selon lui, un acompte sur une somme totale de 250 millions demandée en contrepartie de l’attribution du marché. Faute de paiement du reliquat, le contrat aurait été annulé et l’argent restitué.Guèye et Wane ont tous deux été arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC).

Pour sa part, Ismaïla Madior Fall rejette l’accusation et parle d’un simple «don gracieux» qu’il aurait immédiatement refusé et restitué, détaille la même source.