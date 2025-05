IPRES : les syndicalistes dénoncent des « recrutements de complaisance » du PCA

C’est le dialogue de sourds entre les travailleurs de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et les syndicalistes. Le Syndicat autonome des travailleurs dénonce une gestion opaque du directeur général et du président du conseil d’administration (PCA). Selon le communiqué des travailleurs, les bureaux de l’IPRES sont en surnombre à cause des recrutements massifs. Le PCA a «placé ses parents, militants et obligés à tous les postes stratégiques» sans tenir compte des compétences, de la probité ou de la rationalisation. «Deux travailleurs doivent désormais se partager un même poste pour un effectif pléthorique et inutile recruté sans aucune articulation avec les besoins réels de l’institution», indique la note. Ils en appellent ainsi à la diligence des autorités compétentes afin que ces pratiques notées au sein de l’institution cessent.











































