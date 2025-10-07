Immeubles, villas, voitures… : la liste des biens de Madiambal Diagne saisis

Le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), Idrissa Diarra, par délégation judiciaire, a demandé à la DIC de saisir les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les comptes bancaires de Madiambal Diagne, son épouse, Mabinta Diaby, et ses fils Mouhamed et Serigne Saliou. Sont visés, d’après L’Observateur, qui donne l’information, une villa de la cité Djily Mbaye, un immeuble de trois étages situé à la cité Batrain, un autre érigé à Yoff virage et un troisième de seize niveaux (en finition) posé sur la route du Monument de la Renaissance, au niveau de la Corniche-Ouest.

Il est également demandé à la DIC, poursuit L’Observateur, «d’adresser une réquisition à la CBAO, à la NSIA Bank et à UBA pour qu’il soit produit les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la dame Mabinta Diaby soit au nom de son entreprise Bee Ingenierie dont le gérant est Mouhamed Diagne, et de procéder à la saisie de la Mercedes de la dame Mabinta Diaby».

Le juge Diarra demande en plus aux enquêteurs «d’envisager tout acte dont l’initiative [leur] est laissée à la seule condition de son intérêt à la présente délégation judiciaire».

Madiambal Diagne est l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il s’est enfui en France alors qu’il était visé par une opposition de sortie du territoire qu’il déclare n’avoir jamais reçue. Avec son épouse, ses deux enfants et un ami nommé Oumar Ibrahima Mbaye, arrêtés après son départ du Sénégal, le journaliste est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé et par l’utilisation de facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.

Ces accusations découlent d’un rapport de la CENTIF qui trace des transactions douteuses relatives à un contrat lié à un programme de modernisation et de construction d’infrastructures de la justice d’un montant de 250 milliards de francs CFA.





































seneweb