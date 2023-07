Immigration irrégulière : Le gouvernement lance la stratégie nationale pour réduire le phénomène à l’horizon 2033

La problématique de l'émigration irrégulière à partir des côtes sénégalaises demeure un fléau avec des conséquences souvent dramatiques. En dépit des nombreuses opérations de surveillance et de contrôle des frontières menées par les forces de défense et de sécurité pour démanteler les réseaux de trafiquants, mais également des efforts entrepris par les pouvoirs publics en matière d'emplois et d'employabilité des jeunes, des vagues de départs continuent d'entreprendre ce périple fort dangereux et improbable qui se solde le plus souvent par des disparitions en haute mer, des pertes innombrables en vies humaines.

Dernièrement au Sénégal, le phénomène ressurgit et pose avec acuité, la stratégie spécifique à mettre en place. D’où la pertinence de la validation politique de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière qui est lancée ce matin par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique en présence d’autres de ses collègues notamment le ministre des pêches et de l'Economie maritime, du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, du ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du ministre de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi, du Ministre, et du ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, chargé des Sénégalais de l'Extérieur. Le Sénégal vient ainsi de se doter pour la première fois, d’une stratégie en matière de gestion de la migration.

Cinq axes seront au rendez-vous dans cette nouvelle stratégie : La prévention avec au cœur, les questions d’emploi et de financement, la gestion des frontières, la répression qui vise surtout les trafiquants et autres convoyeurs, les mesures d’appui et de protection des migrants et enfin le retour et la réinsertion des migrants.

Le ministre de l’intérieur annonce la disponibilité des services de l’État du Sénégal à rendre opérationnelle la stratégie politique de lutte sur l’immigration clandestine.