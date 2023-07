Inondations à Keur Massar: Plusieurs maisons sous les eaux

La banlieue renoue avec les inondations avec la pluie de ce lundi. Dans le 46e département, Keur Massar, plusieurs maisons notamment dans les quartiers dans l’unité 3 qui était l’épicentre des inondations dans cette localité et à la cité enseignant sont sous les eaux. Également les quartiers de Boune, Khaïra, Tawfekh, la cité Senelec, à l’unité 14, l’unité 19 et une partie de l’unité 6 et de l’union 1 également sont largement envahis par les eaux de pluie.



Selon nos sources sur sur place, le défaut de canalisation et les travaux non achevés sont à l’origine de ces eaux stagnantes et parfois déviées, qui se déversent dans certaines maisons.



Les autorités se sont précédemment déplacées sur les lieux lors de la période pré-hivernale. Mais visiblement, le diagnostic semble être mal fait.







































































