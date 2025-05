Insolite à Tivaouane-Peulh : Un imam arrêté pour injures et diffamation

Le maître coranique âgé de 57 a été traîné en justice par M. Ndiaye, son voisin de quartier. Il ressort du dossier déposé mardi dernier sur la table du procureur que l'imam Fall avait choisi le groupe WhatsApp créé par des habitants de son quartier pour déverser sa colère sur son voisin Ndiaye.



Le mis en cause a traité le plaignant de voleur et d'escroc, en menaçant de l'expulser du quartier. Les messages audio publiés dans le groupe par l'imam B. Fall se sont propagés à Tivaouane-Peulh comme une traînée de poudre.



Pour laver son honneur, M. Ndiaye a déposé une plainte sur la table du procureur de la République qui a confié l'enquête au commandant de la gendarmerie locale. Devant les enquêteurs, le plaignant a confié qu'il n'a jamais eu d'antécédent avec l'imam B. Fall.



Convoqué puis interrogé sur procès-verbal, le mis en cause âgé de 57 ans a tenté de nier les faits. Mais il était dans l'impossibilité de se justifier quand les gendarmes lui ont fait écouter ses audio, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



À cet effet, l'imam B.Fall a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de proximité de Tivaouane-Peulh.



Poursuivi pour menaces, injures et diffamation, le maître coranique incriminé a été déféré avant-hier mardi.























































