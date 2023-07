Interdiction de l’investiture: Les réactions dans l’entourage de Sonko

Le Gouverneur de Dakar a interdit la cérémonie d'investiture de Ousmane Sonko. Dans son communiqué de presse, Al Hassan Sall évoque de «réels risques de troubles à l'ordre public». Un argument qui ne passe pas du côté de Pastef.



«Le stade est un lieu fermé. Nous avons convié le peuple à une investiture et non à des manifestations», peste le secrétaire national en charge de la communication de Pastef. Pour El Malick Ndiaye, si aucun parti n’a plus le droit d’investir son candidat dans ce pays, «il faut le notifier clairement».



Cheikh Tidiane Dieye, leader de «Avenir Sénégal bi nu beug», très proche du leader de Pastef, a aussi dénoncé l’interdiction. Pour lui, le stade Amadou Barry n’est pas un espace ouvert où on peut troubler l’ordre public.



Et donc, le Gouverneur de Dakar devrait plutôt prendre les mesures nécessaires pour sécuriser cet événement. «La démocratie et l’Etat de droit doivent être préservés à tout prix», martèle-t-il.













































































Igfm