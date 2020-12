Investiture en Guinée : Ces chefs d’Etats zappés par Condé

Le Guinéen Alpha Condé, réélu à un 3è mandat très contesté, sera investi ce mardi. Pour l’occasion, Alpha Condé compte organiser une cérémonie grandiose. Il attend ainsi une quinzaine de délégations africaines dont des chefs d’Etat du Ghana, du Mali (transition), de la Mauritanie, du Burkina…



Cependant, Alpha Condé a zappé une partie de ses proches voisins. Il s’agit notamment de Macky Sall, soupçonné par Condé d’avoir soutenu son opposant Cellou Dalein Diallo. D’ailleurs, les frontières entre le Sénégal et la Guinée ont été fermées par Condé durant la présidentielle en Guinée et les ressortissants de la Guinée au Sénégal ont été privés de vote.



Le Bissau Guinéen Umaro Sissoco Embaló qui a vertement critiqué Condé et Ouattara a lui aussi été omis dans les invitations. Il en est de même du Nigérien Mahamadou Issoufou opposé, par principe, à un troisième mandat. A la place de Issoufou, Condé a invité son opposant le plus farouche, Hama Amadou.

















































seneweb