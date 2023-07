Joe Biden a approuvé la livraison des armes à sous-munitions à Kyiv, annonce le Washington Post

Le président américain Joe Biden a donné son accord à la fourniture d'armes à sous-munitions à l'Ukraine ce vendredi, a annoncé le Washington Post. Berlin s’oppose à l’envoi de telles armes, a annoncé la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.



Le Pentagone prévoit d'en envoyer des milliers dans le cadre d'un nouveau programme d'aide militaire d'une valeur de 733 millions d'euros pour l'effort de guerre contre la Russie, selon de hauts responsables américains.



Des armes qui inquiètent

Cette décision survient malgré les fortes inquiétudes exprimées par de nombreux acteurs internationaux concernant l'utilisation des armes à sous-munitions, qui ont la réputation de causer des dommages collatéraux importants parmi les populations civiles.





Les Nations unies ont d'ailleurs appelé à la retenue, demandant à la Russie et à l'Ukraine d'éviter d'utiliser de telles armes dans le conflit en cours. Néanmoins, le Pentagone assure que les munitions fournies auront un "taux de ratés" réduit, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup moins de risques d'obus non explosés entraînant involontairement la mort de civils.



L'utilisation des armes à sous-munitions par les forces russes sur le champ de bataille et dans les zones civiles a été dénoncée à maintes reprises.



Selon les informations fournies par les responsables américains, ces armes à sous-munitions proviendront des stocks du Pentagone et seront accompagnées de véhicules blindés Bradley et Stryker, ainsi que d'une série de munitions comprenant des obusiers et le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité, connu sous le nom de HIMARS.



Le Comité international de la Croix-Rouge a rappelé que certaines de ces armes laissent derrière elles des bombes dont le taux d'échec à l'explosion est élevé, atteignant jusqu'à 40 % dans certains cas.





Les responsables américains ont tenté de rassurer l'opinion publique en affirmant que le taux de munitions non explosées pour les armes qui seront envoyées en Ukraine sera inférieur à 3 %, minimisant ainsi les menaces potentielles pour les civils.