Justice : Birame Souleye Diop et El Malick Ndiaye de Pastef libres (Mise à jour)

Placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison de Sébikotane, Birame Souleye Diop est libéré d’office. L’annonce a été faite par Me Moussa Sarr son avocat joint par iGFM. La décision a été prise il y a quelques minutes, nous dit l’avocat du député et responsable de Pastef.



El Malick Ndiaye, le secrétaire national à la communication de Pastef a, lui, bénéficié d’une libération provisoire après son audition par le juge d’instruction. Il est poursuivi pour manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, diffusion de fausses nouvelles entre autres.















































igfm