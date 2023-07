Kaolack/ Sing-sing: Un talibé âgé de 13 ans meurt dès suites de sévices corporels...Son maître coranique placé en garde à vue au commissariat central

Les faits remontent au 05 juillet 2023. Le commissariat central de Kaolack a été ainsi informé du décès d'un talibé des suites de sévices corporels à Sing-sing. Sur place, les limiers ont constaté le corps sans vie du garçon du nom de Djibél Thiongane agé de 13 ans qui était gardé dans la morgue de la mosquée dudit quartier.



Interrogé, le maître coranique a dans un premier temps déclaré que le garçon serait mort des suites de maux de ventre le même jour vers 20 heures. Toutefois, une vérification de la dépouille révèle des traces de sévices corporels.



L'autopsie qui a été effectuée à l'hôpital général Idrissa Pouye de Dakar et reçue le 10 juillet, atteste que les causes du décès sont : Polytraumatisme contondant, luxation du rachis cervical et hématomes musculaires multiples.



C'est ainsi que le maître coranique nommé M. Thiongane, le frère cadet du papa de l'enfant décédé, a été placé garde à vue au commissariat central.



Devant les enquêteurs, il a finalement avoué qu'il avait corrigé l'enfant pour avoir fui les cours du mercredi. Cependant un témoin prend son contre-pied en déclarant que l'enfant a été battu pendant toute la journée pour cause de vol de poulet. Le maître a reconnu que l'enfant a volé un poulet mais n'a pas été corrigé pour cette infraction. Il a reconnu l'avoir toutefois sévèrement battu avec une corde. Il sera déféré au parquet incessamment...













































